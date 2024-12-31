أسماء المصابين في انقلاب أتوبيس سياحي بطريق السويس (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أكد مصدر طبي مسؤول بمجمع طبي السويس أن قسم الطوارئ استقبل 13 مصابًا جراء حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "السويس - القاهرة" أمام مدينة بدر.

وأوضح المصدر أن المصابين خضعوا للفحص الطبي قبل نقلهم إلى الأقسام الداخلية وفقًا لتشخيص حالتهم، حيث تنوعت الإصابات بين كسور بالأطراف وكدمات وسحجات في الوجه والجسم، بينما كانت حالتهم العامة مستقرة.

وأشار المصدر إلى أن المصابين هم من محافظة الجيزة، وهم:

حمدي حداد (28 عامًا)

أحمد طارق محمد السيسي (33 عامًا)

أمنية إبراهيم قاسم (24 عامًا)

تقى محسن عبد الفتاح (26 عامًا)

رحاب عادل عبد الله (25 عامًا)

هاجر محمد عباس (25 عامًا)

محمد رزق رزق (24 عامًا)

أمنية محمد يوسف (26 عامًا)

مريم محمد يوسف (24 عامًا)

أمل عادل محمد (25 عامًا)

عبد الرحمن حمدي محمد عارف (23 عامًا)

أشرف عبد الرزاق عبد العزيز (23 عامًا)

سعد إبراهيم سعد (19 عامًا)

وفي وقت سابق، تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات على طريق "السويس- القاهرة" يفيد انقلاب أتوبيس سياحي بالقرب من مدينة بدر التابعة لشرق القاهرة. ووجه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق إسعاف السويس، 14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وأضافت المعاينة أن الأتوبيس السياحي الذي يحمل اللوحة رقم "د ه‍ ج 683" تابع لشركة "أبو الهول للسياحة"، وكان يقل 34 راكبًا قادمًا من شرم الشيخ في طريقه إلى القاهرة، وانقلب في الاتجاه المؤدي إلى القاهرة بعد كوبري مطار العاصمة الإدارية.

ووفقًا للمصدر الطبي، قدمت فرق الإسعاف التأمين الطبي والإسعافات الأولية لجميع المصابين، حيث بلغ عددهم 33 مصابًا، وتم نقل 13 منهم إلى مجمع طبي السويس لتلقي العلاج.

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