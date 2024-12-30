حادث طريق السويس.. مصدر طبي: 20 من المصابين رفضوا النقل للمستشفى (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أفاد مصدر طبي مسؤول أن 20 مصابًا في حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "السويس- القاهرة" رفضوا الانتقال عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر المصدر أن إجمالي المصابين بلغ 33 شخصًا، وافق 13 منهم فقط على النقل إلى مجمع طبي السويس، بينما تم تقديم التأمين الطبي والإسعافات الأولية لبقية المصابين في موقع الحادث بنطاق دائرة قسم شرطة بدر.

وأوضح المصدر أن الإصابات التي رفض أصحابها النقل تنحصر في جروح سطحية وسحجات وكدمات، مؤكدًا أن حالتهم العامة مستقرة ولا توجد بينهم حالات حرجة أو اشتباه نزيف داخلي.

وكان مرفق إسعاف السويس قد تلقى بلاغًا بانقلاب أتوبيس سياحي يحمل لوحات "د ه‍ ج 683"، تابع لشركة "أبو الهول للسياحة"، أثناء قدومه من شرم الشيخ إلى القاهرة. ووقع الحادث على طريق السويس- القاهرة بعد كوبري مطار العاصمة الإدارية.

وجه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق إسعاف السويس، 14 سيارة إسعاف لموقع الحادث، حيث تم نقل 13 مصابًا إلى المستشفى، بينما تلقى الباقون الرعاية الطبية بموقع الحادث.