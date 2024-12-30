محافظ القليوبية يفتتح معرض الكتاب الأول بقصر ثقافة القناطر الخيرية (صور)

صحة الشرقية ترفع حالة الاستعداد القصوى مع احتفالات رأس السنة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء الاثنين، معرض الكتاب الأول بمقر قصر ثقافة القناطر الخيرية، وسط حضور كبير من المثقفين والأدباء والفنانين وأهالي المدينة.

وشهد الاحتفال أيضًا أمسية شعرية، بحضور الدكتور محمد عبدالحافظ، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة.

وخلال تفقده للمعرض، وجه المحافظ بضرورة التنسيق مع جامعة بنها ومديرية التربية والتعليم لتنظيم قوافل طلابية لزيارة المعرض، بالتنسيق مع هيئة ثقافة القليوبية.

كما حضر المحافظ أمسية شعرية تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، التي أدارها الشاعر والكاتب المسرحي طارق عمران. وشارك في الأمسية الشعراء جواد البابلي وفتحي نور الدين، وسط تفاعل كبير من الحضور.

يستمر المعرض حتى 7 يناير المقبل، ويعرض أكثر من 250 عنوانًا من إصدارات هيئة قصور الثقافة لعام 2024، بما يشمل كتبًا متنوعة في التاريخ والفلسفة، بالإضافة إلى سلاسل إبداعية تشمل دواوين شعرية ومجموعات قصصية ومسرحيات أطفال.