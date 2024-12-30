العثور على جثة شاب في أرض زراعية ببني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

عثر أهالي قرية الدير التابعة لمركز إهناسيا غربي بني سويف، مساء اليوم الإثنين، على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، في الأراضي الزراعية المجاورة للقرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جثة شخص يدعى "أحمد ع. ج"، عامل، 32 عامًا، في زراعات البنجر بالقرية.

عُثر على الجثة وعليها آثار تعذيب واضحة، مما يرجح وجود شبهة جنائية في الواقعة.

انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إهناسيا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة لبدء التحقيقات.