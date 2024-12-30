33 مصابًا في انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "السويس - القاهرة" (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

أصيب 33 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "السويس – القاهرة"، حيث قُدم الإسعاف للمصابين في موقع الحادث، وتم نقل 13 منهم إلى مجمع طبي السويس لتلقي العلاج.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا من قائدي السيارات على طريق "السويس – القاهرة" يفيد بانقلاب الأتوبيس في نطاق دائرة قسم بدر التابع لشرق القاهرة.

ووجه الدكتور مينا فوزي، مدير مرفق إسعاف السويس، 14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث من نقاط التمركز المختلفة.

وأظهرت المعاينة أن الأتوبيس، الذي يحمل رقم "د ه‍ ج 683" ويعود لشركة "الهنا للسياحة – أبو الهول تورز"، كان قادمًا من شرم الشيخ ويقل 34 راكبًا.

وأدت السرعة الزائدة إلى انقلاب الأتوبيس بعد كوبري مطار العاصمة الإدارية على طريق مصر السويس، اتجاه القاهرة، داخل نطاق دائرة قسم شرطة بدر.

وأكد مصدر طبي مسؤول أن فرق الإسعاف قدمت الإسعافات الأولية لجميع المصابين، حيث تم نقل 13 مصابًا إلى المجمع الطبي بالسويس، بينما رفض 20 آخرون الانتقال إلى المستشفى بعد تلقي الإسعافات الأولية، حيث كانت إصاباتهم طفيفة ووقعوا على إقرار بذلك.