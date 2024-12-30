إحباط 200 حالة زواج قاصرات وإنقاذ 10 أطفال لقطاء.. أبرز أحداث قنا في 2024 (صور)

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شهدت محافظة قنا العديد من الأحداث البارزة خلال عام 2024، كان أبرزها:

إحباط 200 حالة زواج قاصرات

تم إحباط ورصد 200 حالة زواج لقاصرات، بالإضافة إلى حالات ختان إناث وتنمر وتعريض الأطفال للخطر، وذلك بالتعاون بين وحدة حماية الطفل والأجهزة الأمنية. كما قدمت الوحدة العامة لحماية الطفل 150 جلسة دعم نفسي للأطفال الذين تعرضوا للخطر.

العثور على 10 أطفال لقطاء

تم العثور على 10 أطفال لقطاء في شوارع قنا، حيث جرى استخراج شهادات ميلاد لهم بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة ووحدة حماية الطفل.

القضاء على قوائم مرضى القلب

حقق قطاع الصحة في قنا تطورًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث تم القضاء على قوائم انتظار مرضى القلب، بالإضافة إلى إعادة تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى نجع حمادي العام، الذي يقدم خدماته لنحو 700 ألف مواطن من 33 قرية.

افتتاح كوبري الرياح

في أكتوبر 2024، افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس مشروع كوبري الرياح بتكلفة تتجاوز 180 مليون جنيه. يمتد الكوبري على طول 500 متر وعرض 16 مترًا فوق مزلقان السكة الحديد، ويعمل على تسهيل المرور بين شرق وغرب الجزء الجنوبي بمدينة قنا بعد تكرار الحوادث.

إحباط تهريب صفقة أسلحة

في نوفمبر 2024، نجحت قوات الأمن في إحباط تهريب صفقة أسلحة غير مرخصة تضمنت 50 بندقية آلية وكمية كبيرة من الذخيرة على طريق قفط_القصير، وأسفرت المداهمة عن تصفية عنصرين إجراميين كانوا في السيارة المهربة.