الفريق أسامة ربيع يكرم العاملين المحالين للتقاعد في هيئة قناة السويس

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، حفل تكريم 260 من القيادات والعاملين بالهيئة الذين بلغوا سن التقاعد لعام 2024 من إدارات الهيئة المختلفة. حضر الحفل أعضاء مجلس الإدارة بالهيئة وقياداتها، بالإضافة إلى مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص وأسر العاملين المحالين للتقاعد وذويهم، وذلك بمبنى الصالة المغطاة بالقرية الأوليمبية لهيئة قناة السويس.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة للأستاذ مصطفى الدهراوي، رئيس صندوق التأمين الخاص، الذي عبر عن شكره للعاملين المحالين للتقاعد على ما قدموه من جهد وإخلاص طوال مسيرتهم المهنية، مشيدًا بدورهم في تعزيز سمعة الهيئة وإداراتها. كما وعد بتقديم كل سُبل الدعم لهم ولأسرهم.

من جانبه، قدم الدكتور محاسب منتصر خليل، مدير الإدارة المالية، الشكر للعاملين المحالين للتقاعد، معربًا عن سعادته بالمشاركة في احتفالية الهيئة بيوم الوفاء، مشيدًا بمسيرتهم الحافلة بالعطاء والإخلاص، ودورهم في الحفاظ على مكانة قناة السويس الرائدة في حركة التجارة العالمية.

وفي كلمته، هنأ الفريق أسامة ربيع العاملين بالهيئة بحلول العام الجديد، معربًا عن خالص شكره وتقديره لهم، مثمنًا جهودهم الحثيثة في دعم عجلة التنمية بالهيئة. كما أكد أن الهيئة ستظل حريصة على رعاية ودعم أبنائها من خلال توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق. كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وامتنانه لعطاء العاملين في الهيئة.

اختتم الفريق أسامة ربيع الفعالية بالتقاط الصور التذكارية الجماعية مع العاملين المحالين للتقاعد، تقديرًا واحترامًا لهم.