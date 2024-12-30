تفاصيل خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين؛ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد؛ في إطار تكثيف الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية خلال فترة الأعياد.

رفع درجة الاستعداد في المستشفيات

قالت وكيل الوزارة إنه جرى رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات وزارة الصحة، مع التأكد من جاهزية كافة الأقسام الحرجة وتوفير الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات وفصائل الدم المختلفة ومشتقاتها. كما تم التأكد من صلاحية مولدات الكهرباء وعدم وجود تجمعات لمياه الأمطار حول المستشفيات، وتجهيز فرق الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية



أعلنت ندا عن انتشار فرق التأمين الطبي والفعاليات الصحية في جميع أنحاء محافظة الإسكندرية لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية للمواطنين في أماكن المتنزهات والتجمعات والنوادي والكنائس. وستتواجد العيادات المتنقلة التابعة لإدارة القوافل العلاجية لتقديم خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى خدمات الإحالة إلى المستشفيات عند الحاجة لمزيد من الفحوصات أو التدخلات الجراحية أو لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

خدمات المبادرات الرئاسية

أشارت الدكتورة غادة ندا إلى تواجد فرق الرعاية الأساسية لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" للاكتشاف المبكر عن الأمراض مجاناً، والتي تشمل مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية. كما ستنتشر فرق التثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات، والتوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التي تخص المرأة، وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية.

غرفة الطوارئ ومتابعة التنفيذ

أكدت وكيلة الوزارة أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة برئاسة وكيلة الوزارة، وتضم القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية، خاصة في الحالات الطارئة، وحل أي مشكلة على الفور حرصاً على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.