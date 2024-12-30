محافظ الشرقية: "صقر 143" اختبار لفاعلية الأجهزة التنفيذية في مواجهة الكوارث

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن التدريب العملي المشترك "صقر 143" لمواجهة الأزمات والكوارث، والمقرر إقامته بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير 2025، يمثل محاكاة واقعية لاختبار كفاءة الأجهزة التنفيذية في إدارة الأزمات والطوارئ.

أوضح المحافظ أن التدريب يهدف إلى تعزيز مهارات الأجهزة التنفيذية في تقدير المواقف الطارئة، واتخاذ القرارات السليمة لمواجهة الأزمات والكوارث، وتنفيذ إجراءات عاجلة وفعّالة للتعامل مع الأزمات.

تفقد المحافظ موقع اصطفاف المعدات الهندسية والفنية المشاركة في التدريب بأرض المحلج بمركز الزقازيق. وأعرب عن اطمئنانه لجاهزية الموقع لاستقبال السيارات والمعدات اللازمة للتدريب على إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد صلاح، مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام، ومجدي طلعت، مدير محلج مصر الزقازيق.

شدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق الجيد بين كافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأزمات، وإعداد خطط مسبقة لمعالجة المواقف الطارئة بطريقة علمية، وتقليل زمن الاستجابة للأزمات لضمان الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

يأتي التدريب ضمن جهود المحافظة لتنمية مهارات الأجهزة التنفيذية، ورفع كفاءتها في التعامل مع الأزمات الطارئة بما يحقق الأهداف المنشودة.