على سلم المطافي.. إنقاذ أسرة محتجزة داخل عقار منهار جزئيا بالإسكندرية (صور)

33 مصابًا في انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "السويس - القاهرة" (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أنقذت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية أسرة مكونة من 3 أفراد محتجزين داخل عقار بمنطقة الحضرة وسط المحافظة بعد انهيار السلم الداخلي للمبنى، مساء اليوم الإثنين؛ من دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من العقار رقم 10 شارع بلال ابن رباح بالحضرة البحرية التابعة لقسم شرطة باب شرق؛ وانتقل مسئولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار المكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية شهد سقوط سلم العقار بشكل مفاجئ مما أدى إلى احتجاز أسرة مكونة من 3 أفراد داخل المبنى.

وقال الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط، إن جهود قوات الحماية المدنية نجحت في إنزال أفراد الأسرة بسلام دون وقوع أي إصابات، في عملية إنقاذ سريعة وفعالة.

وأضاف أن العقار صادر له قرار ترميم وإزالة يحمل رقم 253 لسنة 2004؛ وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تحرير محضر بالواقعة.