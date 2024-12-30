راعة المنيا في 2024: إصدار 430 ألف كارت فلاح وتطهير 1,000 كيلومتر من المساقي والمصارف (صور)

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المنيا - جمال محمد:

كشف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تقرير إنجازات مديرية الزراعة بالمحافظة خلال عام 2024، حيث شملت الإنجازات العديد من المجالات، من توزيع الأسمدة إلى حماية الأراضي وتطوير البنية الزراعية.

توزيع الأسمدة وتحديث كارت الفلاح

تم توفير 89,171.750 طنًا من الأسمدة المدعمة بأنواع اليوريا والنترات، وتوزيع 84,432.3 طنًا منها على المزارعين المستحقين وفق منظومة كارت الفلاح.

كما تم إصدار 430,644 كارتًا بنسبة 97% من إجمالي الحيازات الزراعية.

حماية الأراضي

أوضح التقرير إزالة 2,868 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة بلغت 172 فدانًا و17 قيراطًا، بالإضافة إلى معاينة 30 مشروعًا للنفع العام و21 مشروعًا للنفع الخاص.

تطهير المساقي والمصارف

تم تطهير 958 كيلومترًا من المساقي الخصوصية و60 كيلومترًا من المصارف، إلى جانب تنفيذ أعمال الصرف المغطى بمساحة 1,784 فدانًا.

قطاع البساتين والإرشاد الزراعي

زراعة البطاطس: حصر وتقدير أصناف البطاطس بمساحة 52,927 فدانًا، وإنتاجية بلغت 497,077 طنًا.

الإرشاد الزراعي: تنفيذ 30 مدرسة حقلية، 673 ندوة، و396 حقلًا إرشاديًا.

تطوير الأراضي: تسوية 1,028 فدانًا بالليزر ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه.

توزيع التقاوي: شملت التوزيعات 10,045 أردبًا من القمح، 374 شيكارة فول بلدي، 400 شيكارة فول صويا، و5 أطنان من الذرة الشامية.

مكافحة الآفات وترخيص المشروعات

تدريب 231 طالبًا على استخدام المبيدات.

معالجة 1,117 نخلة من سوسة النخيل.

ترخيص 105 صوب لإنتاج شتلات الخضار.

الاستجابة للشكاوى

استجابت المديرية لـ998 شكوى، وتم بحث 976 منها، مما يعكس حرص المديرية على التفاعل مع مشكلات المزارعين.

تطوير الثروة الحيوانية

تم ترخيص: 67 مزرعة ماشية - 71 مزرعة دواجن - 190 محلًا للاتجار بالأعلاف - 39 مشغلًا للمناحل تضم 15,600 خلية نحل.