أمطار غزيرة وموجة برد تجتاح كفر الشيخ (صور)

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كفر الشيخ - إسلام عمار

تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، لموجة من الطقس السيئ، تمثلت في سقوط أمطار غزيرة مصحوبة بالصقيع، فيما لم تتأثر حركة السير على الطرق العامة والسريعة داخل المحافظة.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ إخطارات مستمرة من رؤساء الوحدات المحلية حول حالة الطقس في مناطقهم.

وأفادت التقارير بسقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق نتيجة التغيرات المناخية التي تشهدها المحافظة.

وأعلن اللواء د. علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة هذه التغيرات المناخية.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بما يلي: رفع وكسح مياه الأمطار بشكل فوري - تحسين منظومة النظافة - تطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي - صيانة صفايات الأمطار وأعمدة وكشافات الإنارة - تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة المحافظة لضمان استمرارية الحركة وتقديم أفضل الخدمات للسكان رغم الظروف الجوية.