افتتاح بطولة الشوفكان الدولية في بورت غالب لدعم السياحة الرياضية (صور)

33 مصابًا في انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "السويس - القاهرة" (صور)

البحر الأحمر - عبدالرحمن القرشي:

افتتحت اليوم الإثنين في مدينة بورت غالب بمحافظة البحر الأحمر بطولة الشوفكان الدولية، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان بورت غالب للسياحة الرياضية.

جاء الافتتاح بحضور ممثلين من دول مصر، والكويت، وبولندا، وهونج كونج، ونيجيريا، وسط أجواء رياضية وثقافية مميزة.

حضور رسمي ودولي بارز

شهد الافتتاح مشاركة المهندس حسام الخرافي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ماك القابضة ورئيس نادي بورت غالب الرياضي، ونورا ساني، رئيس الاتحاد الإفريقي للشوفكان، إلى جانب ميتشيك ميشيل، سكرتير الاتحاد الدولي للشوفكان. كما حضر ممثلون عن وزارة الشباب والرياضة، بينهم فراج عبدالمقصود مدير المديرية بالبحر الأحمر، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والتنفيذية.

تسعى البطولة إلى تعزيز دور الرياضة في دعم السياحة، من خلال تسليط الضوء على جمال مدينة بورت غالب كوجهة سياحية عالمية. تأتي هذه الفعالية ضمن جهود مستمرة للترويج للسياحة الرياضية في البحر الأحمر، مما يعزز مكانة مصر كدولة مستضيفة للبطولات الدولية.

فعاليات اليوم الأول

بدأ اليوم الأول بطابور أعلام الدول المشاركة، حيث جاب الرياضيون والمسؤولون المدينة حاملين أعلام بلدانهم، في مشهد يعكس التنوع الثقافي وروح التعاون الدولي.

كما شهدت البطولة مباراة افتتاحية قوية بين بولندا ونيجيريا، انتهت بفوز بولندا، وسط تشجيع كبير من الحاضرين.

أبعاد اقتصادية وسياحية

تُعد البطولة جزءًا من استراتيجية مهرجان بورت غالب للسياحة الرياضية لدعم الاقتصاد المحلي عبر استضافة فعاليات رياضية كبرى.

ويستمر مهرجان بورت غالب للسياحة الرياضية لعدة أيام، متضمنًا أنشطة رياضية وثقافية متنوعة لتعزيز التفاعل بين المشاركين، وتقديم تجربة فريدة للزوار من مختلف أنحاء العالم.