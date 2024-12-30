طفل الأحجار الكريمة وطبيبة التحاليل ووفاة أحمد رفعت.. أبرز أحداث 2024 في كفر الشيخ (صور)

33 مصابًا في انقلاب أتوبيس سياحي على طريق "السويس - القاهرة" (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محافظة كفر الشيخ في عام 2024 مجموعة متنوعة من الأحداث التي تراوحت بين الدهشة والحزن، وسط اهتمام إعلامي وشعبي كبير، حيث برزت قضايا اجتماعية، ورياضية، وطبية أثارت الجدل وتركت بصمات واضحة.

احتيال بتأشيرات السفر

في يناير 2024، تلقى مركز شرطة قلين عدة بلاغات من مواطنين في كفر الشيخ ومحافظات أخرى، تتهم شخصين بالنصب عليهم.

كشفت التحريات أن المتهمين استوليا على مبالغ تصل إلى 500 ألف جنيه لكل شخص، بزعم توفير تأشيرات عمل لدول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا.

ضحايا معدية الجيزة

في فبراير، فقدت قرية ميت الديبة ثمانية من أبنائها في حادث غرق مأساوي لقارب في نهر النيل أثناء توجههم إلى عملهم بمشروع "مستقبل مصر".

الحادث نتج عن عطل في قارب صغير كان يحمل 13 عاملاً.

جدل حول قارئ قرآن

في يوليو، أثار الشيخ هشام سمير عنتر الجدل بسبب طريقة أدائه للقرآن خلال عزاء بمحافظة الغربية، ما دفع نقابة القراء إلى استدعائه للتحقيق بسبب مخالفة أحكام التلاوة.

وفاة أحمد رفعت

في الشهر ذاته، توفي لاعب نادي مودرن سبورت أحمد رفعت، ما أثار موجة من الحزن في الأوساط الرياضية.

حضر جنازته عدد كبير من نجوم الرياضة، وسط مطالب بتوفير رعاية أفضل للرياضيين.

طفل الأحجار الكريمة

في أغسطس، أثارت والدة الطفل عاطف جدلًا بزعمها أن ابنها يتبول أحجارًا كريمة.

ورغم تصريحات الأطباء بسلامة حالته الصحية، إلا أن الأمر لاقى اهتمامًا إعلاميًا واسعًا، مع مطالب بمحاسبة الجهات التي دعمت الادعاءات إذا ثبت أنها غير صحيحة.

طبيبة تحاليل مزيفة

في نوفمبر، ألقت الشرطة القبض على سيدة ادعت أنها طبيبة تحاليل تقدم خدمات إثبات النسب "DNA".

التحقيقات كشفت أنها تحمل بكالوريوس في العلوم الزراعية وتدير معملًا غير مرخص بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال النصب على المواطنين.

وفاة لاعب كفر الشيخ

في الشهر نفسه، شهدت مباراة رياضية حادثة مأساوية، حيث توفي لاعب كفر الشيخ محمد شوقي إثر أزمة قلبية أثناء مباراة فريقه.

الحادث كشف عن الإهمال في تجهيزات الملاعب وأثار دعوات لتحسين البنية التحتية الرياضية.