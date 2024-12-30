انهيار جزئي لعقار في محرم بك بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

انهارت أجزاء من عقار قديم في منطقة محرم بك بحي وسط الإسكندرية، اليوم الإثنين، وذلك دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات حي وسط الإسكندرية بلاغًا يفيد بانهيار أجزاء من العقار رقم 11شارع نجيب الحداد مع الشموس الباب الجديد بمحرم بك؛ وانتقل مسئولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، مكون من طابق أرضي و 3 طوابق علوية، وانهيار واجهة العقار، دون حدوث أي إصابات.

وقال الدكتور مصطفى العرابي؛ رئيس حي وسط؛ إنه جرى اتخاذ الإجراءات بسرعة إزالة الاجزاء الخطرة والمعلقة من العقار المشار إليه حماية للأرواح والممتلكات بعد سقوط الواجهة دون إصابات.

وأشار إلى أن إدارة المباني والمشروعات بحي وسط بإشراف سكرتير عام الحي قامت بإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة حفاظا على ارواح المارة؛ واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.