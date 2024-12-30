بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد المزارع والوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة

أسيوط – محمود عجمي:

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الاثنين، اللواء هشام أبو النصر،محافظ أسيوط، فى جولة تفقدية شملت المزارع والوحدات الإنتاجية التابعة لكلية الزراعة بالجامعة. جاءت الزيارة بهدف تعزيز أواصر التعاون العلمي والبحثي والإنتاجي بين الجامعة والمحافظة، بما يلبي احتياجات المجتمع الأسيوطي.

شملت الجولة تفقد وحدات الإنتاج الحيواني والدواجن، ومزارع الخضر والفاكهة، ومجمع الصوب الزراعية، وذلك بحضور الدكتور عادل محمد محمود، عميد كلية الزراعة، والدكتور جلال عبد الفتاح، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام والمشرفين على المزارع والوحدات الإنتاجية، وقيادات من وزارتي الزراعة والطب البيطري.

وأكد الدكتور المنشاوي أن الزيارة تهدف إلى إلقاء الضوء على مشروعات التطوير الجارية في إطار خطة الجامعة ورؤية الجمهورية الجديدة، والتي تسعى لتحقيق تأثير إيجابي وتنموي مستدام. كما أشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات الجامعة ومواردها البشرية، والتي تضم نخبة من الأساتذة والكوادر المتميزة في مختلف التخصصات، لتعزيز القدرات الإنتاجية للمحافظة وتحقيق الاكتفاء الذاتي لأهالي أسيوط.

بدأت الجولة بتفقد مزرعة الدواجن، حيث اطّلع المحافظ ورئيس الجامعة على مراحل تسمين الدواجن وغرف الذبح والتجهيز، بالإضافة إلى وحدة إنتاج الأسماك ومصنع الأعلاف. كما شملت الجولة تفقد مزرعة الإنتاج الحيواني، والتي تضم عنابر للأبقار والجاموس والأغنام، بالإضافة إلى محلب آلي مجهز بأحدث المعدات لإنتاج كميات كبيرة من اللبن.

كما تضمنت الجولة؛ تفقد مزرعة الإنتاج الحيواني، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد عبدالله رئيس قسم الإنتاج الحيواني، و المشرف العلمي على المزرعة، موضحاً أن المزرعة تقع على مساحة (12) فدان، ومقسمة (6) أفدنة مبانى، و(4) أفدنة يتم زراعتها بمحاصيل الأعلاف التي تستخدم في تغذية الحيوان، و(2) فدان مخصصة كمخزن للأعلاف، إلى جانب عنابر إعاشة للأبقار والجاموس، وإسطبل مغلق يضم مجزر وعنابر العجول، وإسطبل مغلق آخر لعزل الحيوان المريضة، وكذلك (2) إسطبل للأغنام، إلى جانب المحلب الآلى، والمجهز بالمعدات الحديثة والمتطورة لإنتاج كميات كبيرة من اللبن.

وتوجه الوفد إلى مزرعة الخضر البحثية، التي تمتد على مساحة 8 أفدنة وتُزرع فيها أنواع مختلفة من الخضر دون استخدام مبيدات ضارة. كما تم تفقد مجمع الصوب الزراعية، الذي يضم 12 صوبة لإنتاج محاصيل اقتصادية مثل الخيار والطماطم والفلفل، بإنتاجية سنوية تصل إلى 40 طنًا.

أشاد اللواء هشام أبو النصر بالإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها جامعة أسيوط وكلية الزراعة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس الجهود غير العادية التي تبذلها الجامعة في دعم التنمية المحلية. وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين الجامعة والمحافظة لخدمة أهالي أسيوط وتوسيع قاعدة الإنتاج على أسس علمية وبحثية سليمة.

من جانبه، أوضح الدكتور المنشاوي أن جامعة أسيوط حققت طفرة كبيرة على المستويات التعليمية والبحثية والخدمية، من خلال عمليات التطوير الشامل وتوظيف الخبرات والإمكانيات المتاحة لخدمة التنمية الوطنية المستدامة. وأكد أن الجامعة تسعى لتعزيز دورها التنموي في صعيد مصر، من خلال توجيه البحوث والدراسات العلمية نحو تبني أساليب الزراعة المتطورة ورفع معدلات الإنتاج.

اختتمت الجولة بتفقد وحدة تجهيز واستخلاص النباتات الطبية والعطرية، والتي تعمل على استخلاص زيوت ذات فوائد طبية وغذائية مثل الجوجوبا والسمسم والكتان. وأكد الدكتور المنشاوي حرص الجامعة على مواصلة دعم وتطوير مزارعها لتعزيز دورها الإنتاجي والبحثي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة التنموية الشاملة.

وفي ختام الزيارة، أشاد اللواء هشام أبو النصر بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مزارع جامعة أسيوط، مؤكدًا أن الجامعة والمحافظة يعملان ككيان واحد لخدمة أهداف التنمية المستدامة وسد احتياجات المواطنين.