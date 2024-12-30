من اعتذار رئيس الحكومة إلى جرائم هزت المجتمع.. 6 أحداث شغلت سوهاج في 2024 -صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

ترك عام 2024 بصمة عميقة على نفوس أهالي محافظة سوهاج، فبينما كان الاعتذار الرسمي من رئيس الوزراء إلى طبيبة المراغة بمثابة بارقة أمل، إلا أن جرائم القتل الوحشية، كحادثة مقتل العريس قبل زفافه، ودفن تاجر لابنه فى برميل، ألقى بظلاله الكئيبة على المجتمع، مما أثار حالة من الحزن والصدمة.

في شهر ديسمبر الجاري، شييع الآلاف من أهالي قرية بناويط والقرى المجاورة بالمراغة شمالي محافظة سوهاج، جثامين 4 أشخاص من أسرة واحدة "أم وثلاثة أبنائها"، إلى مثواهم الأخير، وذلك بعد مصرعهم في حادث تصادم وقع، بمدينة كفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــا

وفي 6 من شهر ديسمبر الجاري، لقي مهندسًا و4 من أفراد أسرته مصرعهم غرقًا في ترعة الفاروقية بدار السلام شرقي محافظة سوهاج، وأصيب 5 أشخاص آخرين، عقب انقلاب سيارة "تمناية" في الترعة المجاورة لطريق، أثناء توجههم لمحافظة قنا لخطبة فتاة، واتشحت قريتهم بالسواد عقب وصول نبأ وفاتهم البلدة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــا

وفي مطلع شهر ديسمبر الجاري، أسدلت محكمة جنايات سوهاج الستار على واقعة قتل تاجر مواشي في اتهامه بقتل ابنه ودفنه داخل برميل ووضع خرسانة عليه في باطن الأرض بمنزله، بالإخيضر دائرة مركز شرطة المراغة؛ انتقامًا من طليقته، وذلك بإحالة أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه في إعدام المتهم شنقًا. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــا

وفي نهاية شهر سبتمبر، شهدت قرية العتامنة بطما واقعة قتل مُسن، والعثور على جثته بطريق فرعي وسط الزراعات متأثرًا بإصابته بعدة طلقات نارية متفرقة بالجسد، حال عودته لمنزله من ليلة ذكر، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة مُسن؛ أخذًا بالثأر، وأن القتيل "خلاف. أ" 66 عامًا اتهم في عام 1989 بقتل والد المتهم في تلك الواقعة المدعو "عمر. إ" 62 عامًا. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــا

وفي شهر يوليو، وفي صباح يوم الزفاف توجه "محمود" سائق توك توك ابن قرية الطليحات بجهينة شمالي محافظة سوهاج لمنزل أسرة العروس لاصطحبها للكوافير بمدينة طهطا؛ استعدادًا لليلة العمر، وفي طريق عودته من الكوافير فوجئ "العريس" بزميله في نفس المهنة "السيد" يفتعل معه مشكلة بالمدخل الرئيسي لقريتهم؛ بسبب أولوية المرور، لتحدث بينهما مشاجرة يتعدى خلالها الثاني على الأول بمطواة يسدد بها طعنة نافذة في الصدر من الجهة اليسرى، ليلفظ العريس أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته قبل ساعات قليلة من زفافه؛ وذلك بسبب رفض المتهم زواج المجني عليه من ابنة عمه. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــا

وفي منتصف شهر يوليو، شهدت جولة ميدانية مفاجئة للواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج لمستشفى المراغة المركزي تعنيف طبيبة النوبتجية؛ لتقاعسها عن العمل وعدم توقيعها الكشف الطبي على المرضى، واستياء المواطنين من ذلك وعرض شكواهم على محافظ الإقليم، ورصدت كاميرا علاقات عامة المحافظة الواقعة بالفيديو وتم نشره وتداوله على نطاق واسع، ليخرج بعدها رئيس الحكومة ووزير الصحة يعتذران للطبيبة، ويستقبلها المحافظ بمكتبه لإنهاء الأزمة. للمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــا