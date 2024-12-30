عام صعب على بني سويف.. 5 حوادث مأساوية هزت المحافظة فى 2024 -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

دخل عام 2024 ساعاته الأخيرة، حاملاً معه أوجاعاً لا تُنسى في بني سويف، التى شهدت خمس حوادث مأساوية هزت أركان المحافظة، وجعلت العام يمر وكأنه دهر طويل، هذه الحوادث التي حظيت باهتمام واسع على المستوى المحلي والوطني، نسلط الضوء على أبرزها في السطور التالية.

حريق المطرانية

شهدت المحافظة حريقا هائلا في مقر المطرانية الكائن بميدان الحمام وسط مدينة بني سويف، نتيجة ماس كهربائي ناجم عن خلل بالتوصيلات الكهربائية الخاصة بماكينة تصوير مستندات بحجرة الحارس، الكائنة بالطابق الأرضي، أسفر عن التهام السرادق الملاصق للكنيسة، والموجود به المقاعد الخشبية، فضلا عن مبني الخدمات، والمكتبة، وبعض من مكاتب الآباء، وجزء كبير من السكن الخاص بالأسقف، بالإضافة إلى إصابة 13 شخصا باختناق من جراء الأدخنة المتصاعدة، وعلى رأسهم أحد القساوسة.

22 جثة و16 مصابا في 4 حوادث

ورغم ما شهدته طرق بني سويف من تطوير وتحديث، وتحولها إلى نماذج عالمية، إلا أن عام 2024 ترك بصمة قاتمة عليها، فبينما كانت هذه الطرق شاهدة على تقدمنا التكنولوجي، كانت في الوقت نفسه شاهدة على حوادث مروعة خطفت أرواحًا بريئة، حيث السرعة المتهورة والأخطاء البشرية تحولت إلى تهديد حقيقي، ليظل الموت يتربص بالمسافرين على هذه الطرق، على الرغم من كل الجهود المبذولة لجعلها آمنة

خلال الربع الأول من عام 2024 تعرض 6 أشخاص من أسرة واحدة للغرق، إثر سقوط سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها من أعلى معدية وسط نهر النيل في نطاق مركز الفشن، أثناء عودتهم إلى مسقط رأسهم لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وجرى انتشال الجثامين بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وصرحت النيابة بالدفن.

واتشحت المحافظة بالسواد حزنا على رحيل 8 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، إثر تصادم مروع بين 3 سيارات على الطريق الصحراوي الغربي، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، فضلا عن مصرع 5 أشخاص من قرية واحدة بمركز الفشن، إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة أبو شوشة أثناء عودتهم من حفل زفاف، كما لقى 3 شباب مصرعهم وأصيب اثنين آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين في نطاق مركز إهناسيا غرب المحافظة.

حريق مسجد الرحمن

كما شهد العام حريقا في مسجد الرحمن بقرية دلاص التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، نتيجة ماس كهربائي، أسفر عن احتراق المكتبة وبعض المفروشات، دون خسائر في الأرواح، مما دفع الأوقاف إلى غلقه لحين الإنتهاء من كافة الإصلاحات والصيانة.

قتل أرملة شقيقته ثم انتحر

وقبل نهاية العام شهدت بني حادثا هز أرجاء المحافظة، بعدما أقدم عاطل على قتل أرملة شقيقه، وطعن نجلها بجرح نافذ في البطن، ثم ألقى بنفسه تحت عجلات القطار، بعد نشوب مشاجرة بينهم.