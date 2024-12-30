بابا نويل وشجرة الكريسماس وبوكس الشيكولاتة.. أبرز هدايا رأس السنة بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تعددت الهدايا الخاصة برأس السنة الجديدة 2025 ، فى مدن ومراكز محافظة كفرالشيخ، بينها الهدايا المعروفة التي تحتفظ بمكانتها وترتبط بتلك المناسبة وسط إقبال كبير من الشباب على شرائها.

"بابا نويل، وشجرة الكريسماس وبوكس الشيكولاتة أكثر أنواع الهدايا إقبالًا من المواطنين والأسعار مناسبة".. بتلك الكلمات تحدث سمير ماضي، صاحب محل هدايا في محافظة كفرالشيخ، لـ"مصراوي"، ليرصد أنواع هدايا رأس السنة الجديدة 2025 والأكثر طلبًا مقارنة بالهدايا الأخرى.

"ماضي"، أوضح أن رأس السنة يعد موسمًا بالنسبة لعملهم كتجار في بيع الهدايا ووفق ذلك يجري الاستعداد مبكرًا قبل مناسبة رأس السنة بحوالي 45 يومًا، ومن خلالها يعرض مبيعاته منها، ويحدث استطلاعًا في أول أسبوعين، كنوعٍ من جس النبض حول التعرف على مطالب الزبائن، وغرضهم من شراء أي نوع منها وبناء على جس نبض يجرى توفير الهدايا الأكثر طلبًا.

ولفت إلى تعدد هدايا رأس السنة ما بين المرتبطة بتلك المناسبة مثل بابا نويل، وشجرة الكريسماس ويزيد عليهما نوع جديد أصبح حديث الهدايا وهو بوكس الشيكولاتة والذي أصبح يرتبط بمناسبات أخرى مثل عيد الحب بينما هدايا أخرى قد يقبل عليها آخرون وتعد حديثة هي الأخرى مثل البرفانات، والساعات وغيرها من هدايا أخرى مكملة لباقي الهدايا.

وأوضح أنه بعد فترة جس نبض الزبائن حول الاكثر طلبًا للهدايا تأتي بابا نويل وشجرة الكريسماس في مقدمة المشتريات ولهم زبائنهم وهم المتزوجين، والمخطوبين، أما بوكس الشيكولاتة فأصبح الأكثر طلبًا لدى المخطوبين بينما تراجع مبيعاته لدى المتزوجين لأن أرباب الأسر رجال أو سيدات يحرصون على شراء باب نويل وشجرة الكريسماس لتزيين المنزل بهما.

وأكد ماضي أن هدايا رأس السنة المصنوعة بأيادٍ مصرية، وخاصة من باب نويل وشجرة الكريسماس، تفوقت على مثيلاتها من الصناعات الصينية، لعدة أسباب أهمها رخص سعر المنتج المصري، والذي يُعد في المتناول وجودة تصنيعه، على عكس المستورد الصيني، لارتفاع سعره وسوء جودته.

وكشف عن أسعار هدايا بابا نويل المصري تبدأ من 35 جنيهًا، و50 جنيهًا، و75 جنيهًا، و100جنيه، وذلك بحسب الأحجام صغير، ومتوسط، وكبير، وبابا نويل متحرك ما بين 200 إلى 250 جنيهًا بينما بذة بابا نويل، وهي صناعة مصرية أيضًا بحسب المقاسات يرتديها ما بين عمر 7 أشهر إلى 12 عامًا فأعلى سعر لها لا يتجاوز 120 جنيهًا.

وبالنسبة لشجرة الكريسماس فسعرها يبدأ من 50 جنيهًا إلى 300 جنيه وفقًا للأشكال والأحجام المختلفة، أما ثالث الهدايا التي يجري تقديمها في رأس السنة هو بوكس الشوكولاته ويحتوي على صندوق كرتوني بداخله شوكولاته متنوعة بكافة الأحجام، وهدية رمزية ما بين ساعة يد، وبرفانات وأسعارها 250 جنيهًا.

وفي نهاية حديثه لـ"مصراوي"، قال ماضي،: "إن هناك إقبالا على شراء تلك الهدايا والتي لم يجرى رفع سعرها الموسم الحالي بل الأسعار المعروضة على بيع تلك الهدايا هي نفس أسعار الموسم الماضي ما جعل الكثيرون يقبلون على شراء هدايا رأس السنة المتعددة".