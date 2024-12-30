بالصور.. الحديقة النباتية بأسوان تتزين لاستقبال العام الجديد

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أسوان – إيهاب عمران:

أنهت الحديقة النباتية بأسوان، استعداداتها لاستقبال العام الجديد 2025، والموسم السياحي الشتوي والذي يشهد هذا العام إقبالا كبيرا، وتوافد للزوار والسياح من مختلف دول العالم.

وقال الدكتور عمرو محمود ، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، إن الحديقة واحدة من أهم المزارات السياحية بأسوان، وهي أكبر متحف نباتي مفتوح، وتضم أكثر من 800 نوعًا من النباتات النادرة والأشجار المعمرة الاستوائية وشبه الاستوائية.

وأضاف أن الاستعدادات لاستقبال العام الجديد وإجازة منتصف العام بدأت مبكرا، حيث قمنا بإجراء صيانة لجميع مرافق الحديقة من "دورات المياه ومشايات وبرجولات ومقاعد خشبية وصناديق قمامة" وكذلك عمل بعض الأشكال الجمالية بالحديقة من الخامات الطبيعية ،وبأيدي مهندسين وعمال الحديقة، كالمقاعد والمناضد الخشبية، وكذلك أشكال جديدة رائعة من قصارى نباتات الزينة و تم عمل بعض اللوحات الإرشادية وتعليق الزينات ولافتات العام الجديد 2025.

وأنهى العاملون بالحديقة العمليات الزراعية المختلفة من قص للأسوار وتهذيب الأسيجة النباتية وتقليم الفروع الجافة والنظافة العامة، ونسقت الإدارة مع قصر ثقافة أسوان لاستقدام فرق الفنون الشعبية خلال الأجازة لتقديم عروضها يوميا للزائرين.

وأوضح مدير الحديقة حديثه لـ"مصراوي"، أن الحديقة النباتية أو جزيرة النباتات كما يسميها أهالي أسوان تفتح أبوابها يوميا لإستقبال الزائرين من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويعتبر الوصول للحديقة متعة مستقلة حيث يتم الوصول إليها عبر رحلة بالمراكب فى نهر النيل، ويوجد مرسى خاص للحديقة بجوار نادى التجديف على بعد 300 متر من محطة قطارات أسوان .