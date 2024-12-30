فسحة جميلة وعلى قد الايد.. أفضل أماكن للتنزه ليلة رأس السنة فى المنيا -صور

المنيا- جمال محمد:

تستعد العديد من الأسر في محافظة المنيا، للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، والتي تشهد طقوسًا تملأها الفرحة والبهجة بدخول العام الجديد، وسط أمنيات بتحقيق أمنياتهم.

وتفضل غالبية العائلات البحث عن الأماكن التي يسهل التصوير فيها واصطحاب المأكولات، لقضاء أوقاتهم السعيدة برفقة أبنائهم، وكذلك اللعب والمرح معهم.

"مصراوي" ينشر أفضل الأماكن في محافظة المنيا والتي تشهد توافد الكثيرين ليلة رأس السنة للاحتفال بها، خاصة في مدينتي المنيا والمنيا الجديدة، وسط أجواء أوروبية مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في تلك الأيام.

كورنيش المنيا

يأتي في مقدمة تلك الأماكن كورنيش النيل الذي يمتد بطول مدينة المنيا لأكثر من 6 كيلومترات، فهو يمتاز بمساحته الخضراء المتعددة، والتي تطل على الطريق الرئيسي وممشى كبير يطل على النيل، فضلا عن مجانيته وعدم دفع أي رسوم.

ويبدأ كورنيش النيل بالمنيا من منطقة كدوان جنوبًا حتى منطقة دماريس بأقصى شمال المدينة، ويعد المتنفس الأكبر والأهم لعشاق الاحتفال بليلة رأس السنة، والذي يتجه إليه الكثيرين مرتدين ملابس بابا نويل لأطفالهم، وتوزيع الحلوى والشيكولاته على المارة.

ميدان صيدناوي

ويُعد ميدان صيدناوي بمدينة المنيا قبلة الأهالي كل عام، إذ يُعد الميدان الأشهر الذي يتم تزيينه أمام كنيسة الأمير تادرس الشطبي، ويطلق الكثير عليه ميدان كنيسة الأمير، ويتم وضع شجرة كريسماس كبيرة بداخله، ورقم العام الجديد، ويشهد توافد المئات لالتقاط الصور التذكارية بمحيطه، وسط أجواء من الفرحة.

الحديقة الدولية

تمتاز الحديقة الدولية بشرق النيل بمدينة المنيا، بأنها حديقة شاسعة بها الكثير من الأشجار والألعاب، ومنطقة مخصصة بمقاعد تطل على نهر النيل، ويتوافد عليها الكثيرين ولكنها تغلق أبوابها مع الثامنة مساًء، ويمكن للفرد الدخول إلى الحديقة الدولية بتذكرة قيمتها 5 جنيهات، والأطفال أصغر من 4 سنوات مجانا، ودائما ما يتم فتحها بالمجان في عيد المنيا القومي.

المراكب واللنشات النيلية

ويمكن للأهالي استقلال اللنشات النيلية المتوقفة على كورنيش النيل بتذاكر تتراوح بين 15 : 20 جنيهًا، في نزهة في قلب النيل مدتها نصف ساعة، وهي أيضا تعد من الفسح المفضلة للكثيرين ليلة رأس السنة.

مولات المنيا الجديدة

تمتاز مدينة المنيا الجديدة بوجود عدد كبير من المولات، فضلا عن مول آخر يضم أكثر من 8 مطاعم وكافيهات كبيرة مخصص للاحتفالات الكبيرة، ودائما ما تشهد تلك المولات توافد الكثيرين ليلة رأس السنة، خاصة مع إقامة الحفلات المجانية للمارة، ما يجذب أنظار الكثيرين من مدينة المنيا القديمة للتوجه إلى مدينة المنيا الجديدة، خاصة أن الدخول للاحتفالات يكون بالمجان، فضلًا عن توزيع الهدايا على الحضور.

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