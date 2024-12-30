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مصرع عامل داخل مصنع في بني سويف.. تعرف على السبب

01:18 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى عامل مصرعه، إثر سقوط جسم صلب عليه، بأحد المصانع الكائنة بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية التابعة لدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، اليوم الاثنين.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بمصرع "كريم.ا.ع"، 30 عامًا، مقيم محافظة البحيرة، داخل أحد المصانع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع عامل بني سويف منطقة كوم أبو راضي الصناعية
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