بالصور.. رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات كلية التجارة

أسوان - إيهاب عمران:

تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025م بكلية التجارة، يرافقه الدكتور حسن الشقطي، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد عباس، وكيل الكلية لشئون التعليم.

وأشاد نصرت، بحالة الانضباط التي يتمتع بها الطلاب، وأكد أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان نجاح الامتحانات، بما في ذلك توفير تسهيلات خاصة للفئات الأولى بالرعاية مثل طلاب الدمج، والطلاب المحكوم عليهم، والطلاب المرضى.

وأضاف أن الجامعة تسعى جاهدة لضمان انضباط لجان الامتحانات وتوفير الراحة والأمان للطلاب أثناء الامتحانات مع تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للطلاب.

من جانبه، أشار الدكتور حسن الشقطي عميد كلية التجارة، إلى اتخاذ عدة إجراءات هامة لتسهيل سير الامتحانات، منها منع التواجد داخل لجان الامتحانات دون تقديم البطاقة الجامعية أو الرقم القومي.

كما شدد على عدم السماح للطلاب بالخروج من اللجان قبل مرور نصف الوقت على الأقل من بداية الامتحان.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة التدابير لضمان بيئة خالية من التدخين داخل اللجان، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للطلاب طوال فترة الامتحانات.

كما وجه الدكتور حسن الشقطي الطلاب بضرورة الالتزام بالحضور إلى مقر الامتحانات قبل الموعد المحدد بـ 15 دقيقة على الأقل، مع التشديد على منع دخول الطلاب بعد الموعد المحدد لبدء الامتحان.

وأوضح الدكتور محمد عباس، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن رئيس الجامعة أصدر توجيهاته بتشكيل لجان خاصة للطلاب المسجونين داخل أقسام الشرطة، وذلك تسهيلاً لأداء امتحاناتهم، وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.