نائب رئيس جامعة الزقازيق يتابع سير الامتحانات بكلية الصيدلة

الشرقية -ياسمين عزت:

تفقد الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم الاثنين، سير الامتحانات بكلية الصيدلة، للاطمئنان على انتظامها وفقًا للجدول الزمني المحدد.



جاء ذلك بحضور د. أمل الجندي عميد الكلية، ود.حنان النحاس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود.شيماء الشاذلي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ود. نهلة يونس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. نيرمين عوني منسق برنامج الفارما دي كلينيكال، ود. وائل شاهين مدير عام الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وتفقد د. هلال عفيفي قاعات الامتحانات، ولجان طلاب البرنامج العام وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية، والإجراءات التنظيمية، ومستوى تجهيز القاعات، ومدى التزام الطلاب والعاملين بالإجراءات الوقائية لضمان سلامة الجميع.



وأوضح عفيفي، أن الجامعة تحرص على توفير بيئة ملائمة تضمن للطلاب أداء الامتحانات في أجواء مريحة وخالية من التوتر، مشيراً إلى أهمية التزام الجميع باللوائح والقواعد الجامعية للحفاظ على سير العملية التعليمية بسلاسة.