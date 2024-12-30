مأساة تهز قلوب أهالي بني سويف.. تفاصيل العثور على طفلة حديثة الولادة بالواسطى

بني سويف - حمدي سليمان:

عثر أهالي مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، على طفلة حديثة الولادة، على قيد الحياة، بأحد شوارع المركز، اليوم الإثنين.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بعثور أهالي مركز الواسطى على طفلة رضيعة مجهولة الهوية، بأحد الطرق الفرعية بالمركز.

انتقل إلى محل الواقعة فريق من رجال المباحث، وتبين أن الطفلة حديثة الولادة مرتدية كافة ملابسها، وليس لديها أية علامات ظاهرية.

جرى نقل الطفلة إلى المستشفى المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة إحدى الحضانات، ويكثف رجال المباحث الجنائية جهودهم لكشف غموض الواقعة.