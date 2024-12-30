بالصور.. ضبط مصنع دهانات مجهولة المصدر في القوصية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

نفذت مديرية تموين أسيوط بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، اليوم الاثنين، حملة تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين وإدارة تموين القوصية والوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع يقوم بتصنيع دهانات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجري العرض على النيابة العامة بالقوصية.

وأكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة الرقابية في تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم والمخابز، بهدف محاربة الفساد والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح أن هذه الحملات تأتي لضبط المخالفين وتطبيق القانون بحزم، مشيرًا إلى ضبط مصنع دهانات مجهولة المصدر في مركز القوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.