تسرب بنزين.. إصابة شخصين في حريق بمنزل بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب شخصان، اليوم الاثنين، في حريق اندلع داخل منزل مكون من طابقين بقرية مير التابعة لمركز القوصية، بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية ببلاغ من الأهالي يفيد بنشوب حريق في منزل مكون من طابقين.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإطفاء، وضباط المركز والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة والفحص أن الحريق نشب في منزل مكون من طابقين بجوار مسجد السكاكيني نتيجة تسرب مادة البنزين من جراكن كانت موجودة بالمنزل، مما أدى إلى اشتعال النيران.

أسفر الحريق عن إصابة شخصين من سكان المنزل، وتصدع المنزل نتيجة عملية إخماد الحريق، ونقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وإخطار الإدارة الهندسية لمعاينة المنزل، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.