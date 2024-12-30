محافظ أسيوط يعلن استكمال رصف طريق المعنا ضمن الخطة الاستثمارية -صور

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار أعمال رصف طريق المعنا بمدينة أبنوب بطول 5.5 كيلومترات وعرض 7 أمتار، بعد توسعة الطريق الترابي، بتكلفة 13 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025.

وأوضح محافظ أسيوط، أن مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندس أحمد صلاح، مدير المديرية، تشرف وتتابع هذه الأعمال بشكل دوري، بمشاركة مدير مشروعات المديرية والمهندسين المشرفين على التنفيذ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة، والتأكيد على جودة الأعمال لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين، وإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وأكد المحافظ على إزالة العقبات للنهوض بالبنية التحتية لقطاع الطرق، ضمن الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى العمل على تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والأحياء لتيسير حركة المواطنين والمركبات، وتسهيل النقل والانتقال، والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.