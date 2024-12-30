المجلس التنفيذي بالمنوفية يوافق على نزع ملكية 8 مدارس لتطوير التعليم

المنوفية- أحمد الباهي:

وافق المجلس التنفيذي بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، على نزع ملكية مدرسة النجاح الإبتدائية ببهناي بمساحة (598م٢)، وكذلك قطعة الأرض المجاورة بمساحة (812م2)، ومدرسة كفر سنجلف الإبتدائية بمساحة (523م2)، ومدرسة ميت عفيف الإبتدائية القديمة بمساحة (512م2) بمركز ومدينة الباجور، ومدرسة الشهيد صبحى الإبتدائية المشتركة بالراهب بشبين الكوم بمساحة (1238م2)، وكذلك قطعة الأرض المجاورة بمساحة (812م2)، ومدرسة طه شبرا الإبتدائية بنين بقويسنا بمساحة (1119م2).

وكذلك نزعة ملكية مدرسة الجمهورية الإبتدائية القديمة ببركة السبع بمساحة (466م2)، ومدرسة طنبشا الابتدائية بنات ببركة السبع بمساحة (1156م2)، ومدرسة تلا الإبتدائية الجديدة بتلا بمساحة (801م2) لخدمة العملية التعليمية على أرض المحافظة.