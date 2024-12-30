بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة الجديدة بقرية بني محمديات

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، الأعمال الإنشائية الجارية بوحدة طب الأسرة بالشهابية بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب والتي تُنفذ بتكلفة 50 مليون جنيه.

يأتي هذا المشروع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في الريف المصري وتخفيف العبء عن المستشفيات المركزية.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، والنائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، والمهندس عصام عبدالظاهر مدير مديرية الإسكان والمرافق وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب والدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة لشئون الطب الوقائي بأسيوط، والدكتور عصام نبيل مدير عام إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة والدكتور عاطف عمر عبدالعال مدير مستشفى أبنوب المركزي والدكتور همام حمدي مدير المركز الصحي ببنى محمديات وحسني رجب مدير فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة ولفيف من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على مراحل تنفيذ المشروع، الذي يُقام على مساحة 10,125 مترًا مربعًا ويتكون من 4 طوابق (طابق أرضي و3 علوية). ومن المقرر أن تشمل الوحدة عيادات متخصصة في طب الأسرة، والأسنان، ومتابعة الحمل، وقياس المؤشرات الحيوية، والتطعيمات، بالإضافة إلى عيادة أطفال، وغرفة أشعة، وغرفة تحكم، وغرفة تعقيم، وصيدلية، ومكتب تثقيف صحي وأسري، ومكتب تنظيم أسرة، ومشورة، ومغسلة، ومكاتب إدارية، ومخازن. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية ودخول الوحدة الخدمة بحلول يونيو 2025.

وأكد المحافظ على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الهندسية لضمان تسليم المشروع في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة ستلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي القرية والقرى المجاورة، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير خدمات صحية متكاملة في المناطق الريفية.

وأشاد أبو النصر بمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، التي تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من جميع الأطراف لتحقيق أهداف المبادرة، التي تستهدف في مرحلتها الأولى 149 قرية في 7 مراكز بمحافظة أسيوط.

من جانبهم، أعرب أهالي قرية بني محمديات عن سعادتهم بإنشاء الوحدة الصحية، مؤكدين أنها ستوفر خدمات صحية متميزة وتُغنيهم عن التنقل لمسافات طويلة لتلقي العلاج، مما يعكس أثرًا إيجابيًا على حياتهم اليومية.