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مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات قطار بقنا

10:25 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم الاثنين، دهسًا أسفل عجلات القطار على محطة سكة حديد الأشراف الغربية التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شخص في حادث قطار على محطة سكة حديد الأشراف الغربية مركز قنا، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية تحولت إلى أشلاء، وجرى إيداعها داخل مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف هويته.

عجلات القطار سكة حديد الأجهزة الأمنية مديرية أمن قنا مصرع شخص
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