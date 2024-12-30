مصرع شخص وإصابة 3 آخرين ونفوق 7 مواشي في حادث تصادم بأسيوط -صور

أسيوط - محمود عجمي:

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم الاثنين، إثر حادث اصطدام سيارتين ربع نقل على طريق الصحراوي الشرقي بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارتين ربع نقل أثناء سيرهما على الطريق الصحراوي الشرقي بعد كمين عرب العوامر ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين تصادم سيارة ربع نقل رقم"8345 ى ر ج" بأخرى ربع نقل رقم " 3472 ى ج ل" سبب الحادث السرعة الزائدة .

وأسفر الحادث عن مصرع " مصطفى.دس" 11 عامًا، أثناء النقل إلى المستشفى وجرى وضع الجثة بمستشفى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة، كما أصيب " داخلى.س.ح" 32 عامًا، و"عاطف.ت.هـ" 41 عامًا، و" أحمد.ز.س" 15 عامًا تم نقلهم لمستشفى أسيوط الجديدة. كما أسفر الحادث عن نفوق عدد 7 مواشي صغيرة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.