القبض على شاب بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة من ذوي الهمم بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

ألقت الأجهزة الأمنية في الشرقية القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي على طفلة تبلغ من العمر 15 عامًا من ذوي الهمم، وفض بكارتها.

بحسب بلاغ تقدمت به أسرة الطفلة "شروق محمد خيري" لمركز شرطة الزقازيق، فإن المتهم "أحمد.ح.ط" قام باستدراج الطفلة، التي تعاني من إعاقة حركية وذهنية، إلى مسكنه والتعدي عليها جنسيًا وضربها ضربًا مبرحًا تسبب في إصابات بالغة.

وفي حديث لـ "مصراوي"، أوضح والد الطفلة أن المتهم، وهو جار جديد للعائلة، استغل ضعف ابنته وقام بفعلته الشنيعة. وأضاف الأب المكلوم أن زوجته عثرت على ابنتهما غارقة في دمائها وعليها آثار اعتداء، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى حيث أكد التقرير الطبي تعرضها لاعتداء جنسي وفقدانها عذريتها.

وأشار الأب إلى أن النيابة العامة أمرت بخضوع الطفلة للكشف الطبي الذي أكد فقدانها لعذريتها، مناشدًا الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، معربًا عن تخوفه من ضغوط يمارسها أقارب المتهم للتصالح.

هذا وقد تم تحرير محضر بالواقعة برقم 4073 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة الزقازيق، وتجري النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.