افتتاح فرع لبنك مصر بمركز شباب القنايات لدعم الخدمات المجتمعية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

افتتح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، فرع بنك مصر الجديد بمركز شباب القنايات، ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وبنك مصر.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا الفرع يأتي في إطار افتتاح عدة فروع للبنك بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تطوير البنية التحتية للهيئات الشبابية والرياضية، وتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية شاملة تلبي احتياجات الأسر المصرية.

وأضاف أن رؤية وزارة الشباب والرياضة تسعى من خلال الطرح الاستثماري إلى تحسين مراكز الشباب، وخلق موارد ذاتية تسهم في تقديم خدمات أفضل للأعضاء، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار الدكتور عبد العظيم إلى أن محافظة الشرقية توفر جميع سبل الدعم للمشروعات الاستثمارية التي تخدم المواطنين في القطاع الشبابي والرياضي. كما أوضح أن فرع بنك مصر بمركز شباب القنايات يعمل بنظام الطرح الاستثماري بحق الانتفاع، مما يحقق عائدًا لصالح المركز، ويسهم في تطوير خدماته.

وأكد أن افتتاح الفرع يمثل خطوة نحو تحسين الموارد الذاتية للمركز، وتخفيف العبء عن الدولة، في ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز الشمول المالي وتطوير الخدمات المجتمعية.

شهد الافتتاح حضور النائب محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من قيادات بنك مصر، منهم السيد البدوي رئيس الإدارة المركزية لقطاع شرق الدلتا، ومديري فروع البنك بالشرقية.