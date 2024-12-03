خدمة جديدة عبر واتساب لتيسير تنفيذ الأحكام المدنية بمحاكم الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، أطلقت محاكم شمال الزقازيق الابتدائية بمحافظة الشرقية خدمة جديدة تتيح للمواطنين الحصول على معلومات وتنفيذ الأحكام المدنية عبر تطبيق واتساب.

الخدمة، التي جاءت بتوجيه من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، يشرف عليها القاضي محمد رأفت حماد، رئيس محاكم شمال الزقازيق الابتدائية، بمشاركة القاضي طارق عبد الحميد محمود، مساعد رئيس المحاكم، بهدف تعزيز التيسير على المواطنين وتسريع إنجاز القضايا.

يمكن للمواطنين الراغبين في تنفيذ الأحكام المدنية إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة عبر الرقم المخصص (01017781149) على تطبيق واتساب. تقوم إدارة تنفيذ الأحكام المدنية بمراجعة المستندات المطلوبة وتحديد الرسوم المستحقة، مع إبلاغ المواطن بموعد التنفيذ من خلال رسالة نصية.

صرّحت إدارة المحاكم أن الخدمة تستهدف توفير الوقت والجهد على المتقاضين، وتقليل عناء التنقل بين الإدارات، بما يعزز كفاءة العمل وسرعة استعادة الحقوق.

تعد هذه الخطوة جزءًا من خطة تطوير أوسع تشمل إطلاق مزيد من الخدمات التكنولوجية داخل المحاكم، بما يساهم في تحسين منظومة العمل القضائي وتقديم خدمات ميسرة وعصرية للمواطنين.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة لتوظيف التكنولوجيا في تسهيل التعاملات القانونية والقضائية، بما يعكس التزام وزارة العدل بتحقيق العدالة السريعة والميسرة للجميع.