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في خلافات على الميراث.. المحامي قتل أخوه الإمام بالشرقية

11:04 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

المجني عليه

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الشرقية ـ ياسمين عزت:

شهدت قرية أم الزين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مساء الثلاثاء، جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها إمام وخطيب يعمل في أوقاف الشرقية على يد شقيقه الأكبر، الذي يعمل محاميًا، إثر خلافات عائلية حول الميراث.

تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغًا يُفيد بمقتل المواطن رضا.إ.ع، البالغ من العمر خمسين عامًا، على يد شقيقه السيد.إ.ع باستخدام آلة حادة.

وأوضحت التحريات الأولية أن خلافًا متجددًا حول قسمة الميراث تطور إلى مشاجرة عنيفة بين الشقيقين، مما أدى إلى قيام الأخ الأكبر بالاعتداء على شقيقه الأصغر وقتله.

تحركت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث وتم القبض على المتهم ونقله إلى مركز الشرطة للتحقيق. كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

جريمة قتل مشاجرة شقيقين خلافات الميراث أمن الشرقية الزقازيق
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