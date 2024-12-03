زراعة 1000 شجرة ليمون بجامعة أسوان ضمن مبادرة ''100 مليون شجرة''

أسوان - إيهاب عمران:

أطلق الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات مبادرة "100 مليون شجرة" بغرس 1000 شجرة ليمون، بحضور المهندس محمد قبطان، رئيس مؤسسة "هنجملها" للتنمية المستدامة.

أكد رئيس جامعة أسوان أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى الحد من مخاطر التغير المناخي والاحتباس الحراري. وأوضح أن زراعة الأشجار في الجامعة تأتي ضمن إطار التعاون المثمر بين الجامعة ومؤسسة "هنجملها"، لدعم الأهداف البيئية والتنموية.

أشار الدكتور لؤي إلى أن هذه الخطوة جزء من المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، داعيًا الطلاب إلى المشاركة الفعالة في زراعة الأشجار، حيث تمثل هذه الجهود التوأمة بين علماء وطلاب الجامعة لتحقيق رؤية مصر 2030.

من جهته، أوضح المهندس محمد قبطان أن المؤسسة سبق أن زرعت 1100 شجرة ليمون على مساحة 2 فدان بمزرعة كلية الزراعة، مع التركيز على زيادة المساحات الخضراء لتوفير الغذاء للعاملين في الجامعة والبيئة المحيطة.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أهمية توعية الطلاب بالمشاركة في زراعة الأشجار. وأضاف أن التوأمة بين الجامعة والمؤسسة تسعى لاستصلاح المناطق الصحراوية وزراعتها، مما يساهم في مكافحة الفقر الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية، مع إنشاء مشاتل للنباتات العطرية ذات القيمة الاقتصادية العالية، للحد من الانبعاثات الحرارية وتحقيق التنمية المستدامة.