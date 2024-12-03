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مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم ببني سويف

10:32 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024

إسعاف أرشيفية

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بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين سيارتين نقل على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف.

تلقى مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق أبو صالح.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع "غانم. ز. غ"، 18 عامًا، طالب، وإصابة كل من "سعد. م. خ"، 19 عامًا، و "سيد. ع. س"، 42 عامًا، بسحجات وكدمات، وجميعهم مقيمون في محافظة أسيوط.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.

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