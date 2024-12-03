محافظ المنوفية يشارك عروسين أيتام حفل زفافهم (صور)

المنوفية - أحمد الباهي:

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساء اليوم، حفل زفاف عروسين أيتام من إحدى مؤسسات تربية البنين والبنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر والجمعية النسائية لتحسين الصحة، وذلك لمشاركتهما فرحتهما في إتمام عرس زواجهما وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم. وقدّم خالص تهانيه القلبية للعروسين، داعيًا المولى عز وجل أن يتمم زواجهما على خير وأن يجعله زواجًا مباركًا، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالسعادة.

وقدم العروسان خالص الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على وقوفه بجانبهما، تقديرًا لدعمه الكامل لهما ولما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة في تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهما. كما ثمّن العروسان الدور الأبوي للمحافظ في رعايته الشاملة لأبنائه الأيتام، والتواصل المباشر والدائم معهم لتلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان قد شهد عقد القران بمكتبه في الديوان العام كوكيل للعروس، وأهداهما مساعدات مالية وعينية دعمًا لهما، مشيرًا إلى استمرار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز دور العمل الخيري وتقوية أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.