أجل له الفرح.. حبس قاتل والد خطيبته في الفيوم

الفيوم – حسين فتحي

قرر محمد هاني، رئيس نيابة مركز الفيوم، حبس المتهم بقتل والد خطيبته لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم تفاصيل الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة فلاح مقتولاً بطلق ناري في الرأس، ملقاة بالأراضي الزراعية في نجع عاشور التابع لقرية سنوفر بمركز الفيوم. وتبين أن القاتل هو شعبان ن. ح (23 عامًا)، بائع فول ومقيم بنزلة بشير، وهو في نفس الوقت خطيب ابنة المجنى عليه وابن خالتها.

بدأت التحريات بقيادة العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم، والنقيب أحمد الصاوي، معاون مباحث المركز، وكشفت أن المتهم كان يخطط للزواج من ابنة المجنى عليه في فبراير المقبل، لكن والد خطيبته رفض بسبب ضيق ذات اليد وعدم قدرته على توفير احتياجات ابنته، ما أثار غضب المتهم.

قرر التخلص من والد خطيبته، حيث استدرجه إلى نجع عاشور بعد أن أوهمه بأنه سيرافقه لشراء مستلزمات لحفل الزفاف، ثم أطلق عليه النار من بندقية خرطوش كانت بحوزته، ليقتله ويرحل عن المكان.

وأثناء التحقيقات، اعترف المتهم بجريمته، موضحًا أنه كان يريد الزواج بسرعة قبل أن تلتقي خطيبته الأولى بشخص آخر. وأشار إلى أنه حاول إقناع والد خطيبته بالزواج سريعًا، إلا أن الأخير رفض، ما دفعه إلى ارتكاب الجريمة بغرض التخلص من عائق أمام زواجه.

تم إلقاء القبض على المتهم، ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات في القضية بعد اعترافه الكامل.