السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسائقين بتهمة الاتجار في المخدرات بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط حكمًا بالسجن المؤبد وتغريم كل من السائقين "عثمان . أ. إ" (32 عامًا) و"أحمد . ج . ف" (28 عامًا) مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار في مادة الشابو المخدرة بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة، وعلا الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 8547 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الصعيد تفيد بقيام المتهمين بالاتجار في مادة الشابو المخدرة. وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد خطة للقبض عليهما.

قام أحد المصادر السرية بالتواصل مع المتهم الأول وإيهامه برغبة أحد الأشخاص في شراء كمية من المخدرات، وتم الاتفاق على تسليم المخدرات بالقرب من موقف الأزهر.

قاد مفتشو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط قوة من أفراد الإدارة إلى المكان المحدد، حيث تم إعداد عدة أكمنة متحركة وثابتة. وعند وصول المتهمين بسيارة تاكسي، قام المصدر السري بتعريف الضابط عليهما كعميل يرغب في شراء المخدرات.

أثناء عملية التسليم، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مادة الشابو المخدرة وسلاح أبيض ومبالغ مالية. اعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس.