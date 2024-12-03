جامعة السويس تفوز برئاسة مراكز التميز الأفريقي AU-IBAR

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السويس - حسام الدين أحمد:

فازت جامعة السويس بمنصب رئيس مجلس إدارة مراكز التميز على مستوى قارة أفريقيا، وذلك في الاقتراع الذي أُجري على المنصب في المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي بدولة إثيوبيا.

ومثّل الجامعة الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، في اجتماع مراكز التميز للاتحاد الأفريقي للإنتاج الحيواني والسمكي والداجني AU-IBAR، والدكتور أسامة قدور، عميد كلية الثروة السمكية وعضو المجلس الاستشاري.

تم إجراء الاقتراع لاختيار مجلس إدارة مراكز التميز الثمانية على مستوى القارة السمراء.

وقال بيان إعلامي لجامعة السويس إن فوز الجامعة بهذا المنصب الرفيع يأتي تأكيدًا لدور مصر الريادي في هذا المجال، واعتزازًا بأنشطة جامعة السويس الداعمة لمركز التميز بها والتواجد الفعال في جميع محافل الاتحاد الأفريقي.

وكان المنصب من نصيب الجامعة تقديرًا لحرص رئيس جامعة السويس المستمر على حضور والمشاركة في مختلف أنشطة وفعاليات الاجتماعات الدورية للمركز.

أعرب الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير الذي يعد إضافة جديدة وكبيرة ليس لشخص بعينه أو لكلية الثروة السمكية بل للجامعة كلها، وهو أمر يدعو للفخر والثقة في إمكانيات وقدرات أبناء مصر الذين يتمكنون دومًا من رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات والمحافل.