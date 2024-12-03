حملا سلاحا أبيض وشومة داخل المدرسة.. فصل طالبين في المحلة

الغربية - مروة شاهين

قررت إدارة مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بمحافظة الغربية فصل طالبين بسبب حيازتهما أسلحة بيضاء داخل المدرسة، حيث فصلت أحدهما نهائيًا، والآخر لمدة 15 يومًا.

جاء القرار بعد أن ضبطت الإدارة طالبًا بحوزته "مطواة" مخبأة داخل حقيبته المدرسية، مما أدى إلى فصله نهائيًا، وحذف اسمه من قاعدة بيانات المدرسة، مع سحب جهاز التابلت المدرسي الخاص به. كما فصلت طالبًا آخر لمدة 15 يومًا لحيازته عصا "شومة".

الواقعة بدأت عندما تلقى أحد المدرسين مذكرة تفيد بضبط المطواة بحوزة الطالب أثناء تواجده بالمدرسة، وتم على إثر ذلك استدعاء ولي أمر الطالب وتسليمه له بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.