قتل زوجته وطفليه وأشعل النار في والدته وشقيقه.. قرار جديد من النيابة في "مذبحة عزبة الصفيح"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

صرحت النيابة العامة بمركز طوخ بدفن جثث ضحايا واقعة "مذبحة عزبة الصفيح" بكفر منصور بمدينة طوخ، وهم كلا من الزوجة وتدعى "نعمة" بائعة خضار وأبنائها الاثنين "حماصة" و"أميمة" بعد انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة في واقعة "مذبحة عزبة الصفيح"، حيث تبين أن المتهم دائم تعاطي المواد المخدرة، وتخلص من زوجته وابنيه الاثنين خنقا، ثم قام بتشغيل الغاز لإخفاء آثار جريمته، وترك المنزل لمدة يومين، ثم عاد فجر يوم الأحد إلى منزل أسرته التي تقطن فيه والدته وشقيقه الأصغر وأشعل النيران بهما أثناء نومهما، ما أدى إلى وفاة والدته وإصابة شقيقه بإصابات خطيرة نتيجة الحريق وحجزه في العناية المركزة لخطورة حالته.

كانت شهدت عزبة الصفيح بقرية كفر منصور بمدينة طوخ واقعة مأساوية حيث قام شاب بذبح زوجته وأبناءه الإثنين، وإشعال النيران في والدته وشقيقه، بدائرة مركز شرطة طوخ، جرى نقل الجثث والمصاب الي المستشفي.

وبالعرض على اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ إلى العقيد أحمد كمال رئيس فرع البحث الجنائي ببنها بقيام شاب باشعال النيران في والدته وشقيقه وذبح زوجته وابناءه الإثنين.

كشفت تحريات مباحث مركز طوخ قيام شاب يدعى "علي.ط.م" بائع مقيم بعزبة الصفيح التابعة لقرية كفر منصور بطوخ بدائرة المركز منذ يومين بذبح زوجته وتدعى "نعمة" بائعة خضار وأبناءه الإثنين "حماصة" و"أميمة"، وغادر منزل الزوجية.

ثم عاد فجر اليوم وقام بإشعال النيران في والدته وتدعى "أميمة عبده" تبلغ من العمر 60 عام وشقيقه "عبدالرحمن طه.م" يبلغ من العمر 28 عام، وشعر جيران المجنى عليهم بالنيران صباح اليوم وعندما توجهوا لداخل المنزل تلاحظ وفاة والدة المتهم متأثرة بالحريق وجرى نقل شقيقه إلى مستشفى بنها التعليمى في حالة خطيرة.

اقرأ أيضًا:

انتحار قاتل أسرته بطوخ أسفل عجلات القطار

والدة ضحية مذبحة طوخ: "حرق قلبي على بنتي وأحفادي"



