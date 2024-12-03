خطر يهدد طلاب المدارس والأهالي.. توجيه عاجل من محافظ الدقهلية لشرطة المرافق والمرور

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الدقهلية- رامي محمود:

وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مدير إدارة المرور بتخصيص نوبتجية دائمة بشارع البحر الأعظم بمدينة طلخا والمتواجد به مجمع المدارس، لتنظيم حركة مرور السيارات وسير المواطنين أمام المدارس حرصا على سلامة الطلاب وأهلهم والمواطنين.

كما وجه محافظ الدقهلية العميد علي أبوشعيشع، مدير شرطة المرافق برفع كافة الإشغالات بشوارع المدينة وكوبري طلخا تيسيرا لحركة الشارع والحفاظ على المظهر الحضاري ومنع أي عراقيل أمام حركة السيارات والمواطنين بالشوارع بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة طلخا.

وكلف محافظ الدقهلية السيد النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا برفع كافة تجمعات وتراكمات القمامة أولًا بأول وكنس الأتربة وغسيل البلدورات لتحسين الصورة البصرية للمواطنين بشوارع المدينة وتسهيل الحركة المرورية ومنع تجمعها.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء "محافظ الدقهلية" صباح اليوم الثلاثاء عدد من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا للوقوف على مستوى الخدمات العامة والتأكد من توفير مستوى لائق من النظافة وشكوى المواطنين من كثرة الإشغالات بشوارع مدينة طلخا.

وأكد المحافظ على استمرار جولاته اليومية ليلا ونهارا للتأكد من حسن سير العمل في كافة القطاعات.

يذكر أن محافظ الدقهلية تفقد عدد من شوارع حي شرق وغرب شملت شارع المشاية والجمهورية ومساكن الجلاء ،شارع بورسعيد ،بالاضافة لشارع صلاح سالم والكورنيش في مدينة طلخا.

والتقى عدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، كما التقى ببعض من مواطني إسكان التعاونيات ،مؤكدا أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في سبيل توفير كافة الخدمات.

وشدد محافظ الدقهلية خلال الجولة على رؤساء الأحياء بالتواجد الميدانى اليومى للتعرف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها، ومتابعة استمرار الحملات لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى.

وأكد أن جولاته الميدانية لن تتوقف في إطار المتابعة المستمرة من جانبه لحالة الشوارع ومستوى النظافة وتوفير السلع الغذائية المختلفة للمواطنين في مختلف الأماكن وبأسعار مميزة.