"صلاح مثلي الأعلى وأقلد محمد هاني".. أول ظهور لطفل الدقهلية صاحب الهدف العالمي- فيديو وصور

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الدقهلية- رامي محمود:

بقدم يسرى أبهرت الجميع، وهدف أشبه بمشاهد الأساطير، خطف الطالب عمرو محمد الديب، من قرية كوم النور بمحافظة الدقهلية، الأنظار بمقطع فيديو انتشر سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر عمرو، الطالب بالصف الأول الإعدادي، وهو يسدد كرة من منتصف ملعب المدرسة لتسكن الشباك في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً من زملائه والمشاهدين.

يقول عمرو إن حلمه لا يتوقف عند حدود المدرسة، إذ يتطلع لاكتشاف موهبته والانضمام إلى أحد الأندية الكبيرة، مستلهماً طموحه من النجم محمد صلاح الذي يعتبره مثله الأعلى.

"مصراوي" توصل لصاحب مقطع الفيديو وهو الطالب عمرو محمد الديب، بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الشهيد أحمد حامد شعيب الإعدادية بقرية كوم النور التابعة للإدارة التعليمية بميت غمر محافظة الدقهلية، والذي تنبأ له عدد من أهالي قريته بنبوغه كرويا.

"نفسي حد يكتشفنى وأحقق حلمي بلعب كرة القدم".. بتلك الكلمات عبر صاحب مقطع الفيديو عن سعادته خلال بث مباشر "أجراه مصراوي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال عمرو إنه يشارك ضمن فريق الفصل بدوري الفصول الذي تنظمه المدرسة بإشراف قسم التربية الرياضية وجرى تكوين فريق من زملائه وشارك فى المباراة حتى استطاع إحراز الهدف الذي جرى تداوله فى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة والتأهل بفريقه للقاء فصل آخر.

وعن تداول الفيديو: "أنا مكنتش أعرف إني بتصور خالص ولما روحت البيت فوجئت بالناس بتنادي علينا وبتقول شوفت الفيديو بتاعك ولما شوفته انبسطت أوي من التعليقات ودعم الناس ليا وموهبتي".

وتمنى الطالب اكتشاف موهبته بإجراء اختبارات بأحد الأندية الرياضية، حتى يستطيع تحقيق حلمه بأن يكون مثل محمد صلاح والذي يعتبره مثله الأعلى، أو محمد هاني لاعب النادي الأهلي والذي يحب أن يتقمص دوره داخل الملعب كظهير أيمن.