لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

409 تماثيل وجعارين وتمائم.. مزارع أسيوط في قبضة الأمن بكنز أثري

04:59 م الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    قطعة اثرية
  • عرض 5 صورة
    قطعة اثرية
  • عرض 5 صورة
    حبس مزارع بأسيوط
  • عرض 5 صورة
    قطعة اثرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت جهات التحقيق بمحافظة أسيوط حبس مزارع لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بحوزته 409 قطع أثرية بقصد الاتجار في مركز أبوتيج. كما طلبت النيابة العامة تقريرًا من لجنة الآثار لتحديد أثرية القطع المضبوطة.

وأفادت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بأن المزارع، الذي له سوابق جنائية، كان يحتفظ بالقطع الأثرية بقصد الاتجار بها، والتي حصل عليها من خلال الحفر والتنقيب غير المشروع.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المزارع بالتعاون مع قطاع الأمن العام، وضبطه وبحوزته 409 قطع أثرية، تشمل 48 تمثالًا ورأس تمثال، 350 عملة معدنية، قناعين خشبيين، قطعة حجرية، مركبًا فخاريًا، 3 جعارين، و2 تميمة.

واعترف المزارع بحيازته للقطع الأثرية التي حصل عليها عن طريق الحفر والتنقيب غير المشروع في إحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبوتيج، بقصد الاتجار بها. وأكدت الجهات المختصة أثرية القطع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسيوط كنز أثري مركز أبوتيج شرطة السياحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"صلاح مثلي الأعلى وأقلد محمد هاني".. أول ظهور لطفل الدقهلية صاحب الهدف العالمي- فيديو وصور

إعلان

إعلان

طوارئ وانتشار الجيش واشتباكات.. ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟- فيديو وصور