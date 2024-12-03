409 تماثيل وجعارين وتمائم.. مزارع أسيوط في قبضة الأمن بكنز أثري

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أسيوط ـ محمود عجمي:

قررت جهات التحقيق بمحافظة أسيوط حبس مزارع لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه بحوزته 409 قطع أثرية بقصد الاتجار في مركز أبوتيج. كما طلبت النيابة العامة تقريرًا من لجنة الآثار لتحديد أثرية القطع المضبوطة.

وأفادت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بأن المزارع، الذي له سوابق جنائية، كان يحتفظ بالقطع الأثرية بقصد الاتجار بها، والتي حصل عليها من خلال الحفر والتنقيب غير المشروع.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المزارع بالتعاون مع قطاع الأمن العام، وضبطه وبحوزته 409 قطع أثرية، تشمل 48 تمثالًا ورأس تمثال، 350 عملة معدنية، قناعين خشبيين، قطعة حجرية، مركبًا فخاريًا، 3 جعارين، و2 تميمة.

واعترف المزارع بحيازته للقطع الأثرية التي حصل عليها عن طريق الحفر والتنقيب غير المشروع في إحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبوتيج، بقصد الاتجار بها. وأكدت الجهات المختصة أثرية القطع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.