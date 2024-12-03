"تعب سنين راح في لحظة".. المتضررون من حريق السبع بنات بالإسكندرية يروون لحظات الرعب (فيديو وصور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: مصراوي

لحظات عصيبة عاشها أهالي شارع السبع بنات في منطقة المنشية، خلال الحريق الذي اندلع اليوم الثلاثاء، بعدد الأكشاك التجارية بسور إدارة غرب الإسكندرية التعليمية بمنطقة المنشية، دون حدوث إصابات.

أصحاب الأكشاك عبروا عن حزنهم العميق لخسارة بضائعهم التي تقدر بمئات الآلاف من الجنيهات، واصفين اللحظات التي عاشوها أثناء الحريق بأنها كانت مرعبة ومؤلمة.

أحد أصحاب الأكشاك قال: "شاهدت النيران تلتهم كل شيء أمامي، لم أستطع فعل شيء سوى الوقوف ومشاهدة تعب سنوات يذهب في لحظات."؛ أضاف آخر : "بضائعنا تقدر بمئات الآلاف، والآن لم يتبقَ منها شيء. لا أعرف كيف سأبدأ من جديد."

البعض منهم أشار إلى أنهم كانوا يعتمدون على هذه الأكشاك كمصدر رئيسي للرزق، وأن خسارتهم تعني فقدانهم لمصدر دخلهم الوحيد. كما أعربوا عن أملهم في أن يتمكنوا من الحصول على دعم من الجهات المعنية لمساعدتهم على التعافي من هذه الكارثة.

وأوضح أحد أصحاب الأكشاك أن الحريق بدأ بسبب ماس كهربائي، وانتقل بسرعة إلى ثلاجة مواد غذائية، مما أدى إلى امتداد النيران إلى خمسة أكشاك. تفحم اثنان منها بالكامل، بينما احترقت كميات كبيرة من البضائع في الأكشاك الأخرى.

وكشفت المعاينة الأولية أن ماس كهربائي وراء نشوب حريق هائل ظهر اليوم الثلاثاء، بالأكشاك التجارية بسور إدارة غرب الإسكندرية التعليمية بمنطقة المنشية، دون حدوث إصابات.

أسفر الحريق عن التهام 5 أكشاك تجارية للباعة الجائلين بمحتوياتها ما خلف خسائر مادية، وذلك دون حدوث أي إصابات، فيما سيطرت الحماية المدنية على الحريق ومنعت امتداه لباقي الأكشاك.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة المنشية يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق هائل بعدد من الأكشاك بشارع السبع بنات.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية ومسئولي حي الجمرك إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص أن نشوب حريق بعدد من الأكشاك التجارية بسور إدارة غرب الإسكندرية التعليمية، ما تسبب في تصاعد ألسنة الدخان والنيران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنشية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.