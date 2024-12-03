المؤبد لأمين مخزن جمعية زراعية بتهمة اختلاس حصص الأسمدة في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، أمين مخزن بجمعية زراعية، بالمؤبد بتهمة الاختلاس واللاعب في حصص الأسمدة الزراعية الخاصة بالمزارعين بنجع حمادي.

تعود أحداث القضية عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهم عاطف.ي.ع، أمين مخزن بجمعية بنجع حمادي، أنه في الفترة من 2013 حتى 2019، اختلس أموالا وجدت في حيازته واختلس أسمدة، المقدرة بمبلغ 262 ألف و821 جنيه وتسعون قرشا، المملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه لتسليمها للمنتفعين إلا أنه احتبسها لنفسه بنية تملكها.

كما وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة تزوير في محررات رسمية وهي دفاتر الأسمدة الزراعية، بعد أن وضع أختام مزورة في الدفاتر ، واستعمل هذه المحررات المزورة، بأن احتج بها لدى المختصين في جهة عمله.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 7221 لسنة 2024 جنايات نجع حمادي، والمقيدة برقم 1130 لسنة 2024 كلي قنا، والمقيدة برقم 229 لسنة 2022 حصر عام أموال عامة س أسيوط، إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي عاقبت المتهم غيابيا بالسجن المؤبد.