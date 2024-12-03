بالصور- محافظ أسوان يشهد افتتاح المؤتمر العربي السابع للتواصل والعلاقات العامة

أسوان – إيهاب عمران:

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فعاليات افتتاح المؤتمر العربي السابع للتواصل والعلاقات العامة والذي أقيم تحت عنوان "استراتيجيات توطين تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز التواصل المؤسسى الفعال"، وذلك بحضور الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، والدكتورة رانيا عبد الرازق المنسق العام للمؤتمر والأمين العام للشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة، والدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

وقال الدكتور إسماعيل كمال، إن تنظيم هذا المؤتمر الحيوي يأتى فى ظل ما تشهده مصرنا الحبيبة داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من نقلة وطفرة كبيرة لمواكبة التطور التكنولوجى العالمى لتحسين قدرة الآلات على محاكاة البشر لمواصلة سلسلة الإنجازات فى القطاعات المختلفة.

ولفت إلى تنظيم هذا المؤتمر يساهم فى تعزيز كفاءة وفعالية التواصل داخل المؤسسات، مع دمج الأنظمة الذكية والأدوات التكنولوجية لتقديم حلول مبتكرة للتحديات التى تواجهها المؤسسات فى مجال التواصل.

وأشار إسماعيل كمال إلى أننا فى محافظة أسوان لنا تجربة متميزة فى نظم المعلومات والتحول الرقمى، وأيضاً تقنيات شبكات المرافق حيث حصلت المحافظة على جائزة إيزري العالمية كأحسن استخدام لنظم المعلومات الجغرافية فى حوكمة الأراضى وتداولها بالشرق الأوسط، وهو ما دعى كثير من المحافظات للاستعانة بهذا المركز لتنفيذ كثير من الأعمال بها، بالإضافة إلى قيام المركز بتصميم وتنفيذ العديد من التطبيقات الهامة التى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن بينها تطبيق "عين المواطن"، والذى يرصد فيه المواطن الشكوى أو المخالفة ويرسلها مباشرة إلى مركز الأزمات الذى يعتمد تقنية الذكاء الإصطناعى فى توجيه هذه الشكوى أتوماتيكياً للرد عليها، وتلافي أسباب الشكوى، وإفادة المواطن بما تم فى شكواه، مؤكداً على أن المؤتمر العربي السابع للتواصل والعلاقات العامة يعتبر فرصة كبيرة لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء علاقات قوية مع خبراء رائدين فى مجالهم مما يساهم فى تعزيز التواصل المؤسسي، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي فى استراتيجيات الاتصال، والارتقاء بقطاع العلاقات العامة والإعلام فى العالم العربى ككل.

فيما تبادل محافظ أسوان والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدروع تعبيراً عن التعاون المثمر والبناء بين الجانبين.